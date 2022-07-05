Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Суперліга. Маріуполь - Сокіл

Основний склад «Динамо» не зумів забити «Янг Бойз»

Команди голів не забивали
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:33
Основний склад «Динамо» не зумів забити «Янг Бойз»

У товариському матчі «Янг Бойз» і «Динамо» переможця визначити не зуміли. Команди за 90 хвилин один одному так і не забили.

Цікаво, що зі старту у «Динамо» вийшов практично потенційний основний склад, який Мірча Луческу швидше за все задіє в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Фенербахче». У другому таймі тренер киян вже вдався до ротації.

Товариський матч

«Янг Бойз» – «Динамо» 0: 0

«Янг Бойз» ( старт ): фон Бальмос - Цезігер, Угрініч, Канга, Чайва, Еліа, Фасснахт, Ніассе, Гарсія, Люстенбергер, Рідер.

«Динамо»: Бущан ( Нещере, 46 ) - Кендзера ( Тимчик, 57 ), Забарний ( Сирота, 73 ), Попов ( Біль, 73 ) Карабін>, 62 ), Буяльський ( Гармаш, 73 ), Вербич ( Ванат, 57 ), Циганков ( Антюх, 73 ) - Беседін (.

«Динамо» прийме «Фенербахче» 20 липня в Польщі.


Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Динамо Київ Янг Бойз

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Два легіонера в старті. Склад «Динамо» на гру з «Янг Бойз»
Два легіонера в старті. Склад «Динамо» на гру з «Янг Бойз»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 19:24
1
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
«Баварія» хоче переманити лідера «Динамо» U-19 і розглядає його на довгострокову перспективу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 11:53
Топ-клуб Іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Топ-клуб Іспанії запропонував за Циганкова половину трансферної вартості
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 10:27
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Тренер «Янг Бойз»: «Мої думки про цю жахливу війну»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 09:01
Ветеран «Динамо» вважає немислимим покинути клуб під час війни
Ветеран «Динамо» вважає немислимим покинути клуб під час війни
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 17:59
1
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Попов: «Через війну не бачив маму чотири-п'ять місяців»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 14:24

Новини: Футбол

Відомий французький клуб ризикує втратити професійний статус
Відомий французький клуб ризикує втратити професійний статус
Ліга 1
23:40
«Дніпро-1» – наймолодший єврокубковий дебютант в сезоні 2022/23
«Дніпро-1» – наймолодший єврокубковий дебютант в сезоні 2022/23
Ліга Європи UEFA
23:05
«Марсель» цікавиться одним з кращих легіонерів «Динамо» в минулому
«Марсель» цікавиться одним з кращих легіонерів «Динамо» в минулому
Футбол в Європі
22:50
Майже половина населення Німеччини хоче, щоб збірна бойкотувала ЧС-2022 в Катарі
Майже половина населення Німеччини хоче, щоб збірна бойкотувала ЧС-2022 в Катарі
Чемпіонат світу з футболу
22:38
Основний склад «Динамо» не зумів забити «Янг Бойз»
Основний склад «Динамо» не зумів забити «Янг Бойз»
Українська Прем'єр-ліга
22:33
Трубін: «Ми незаслужено не вийшли на ЧС-2022»
Трубін: «Ми незаслужено не вийшли на ЧС-2022»
Збірна України
20:59
Новий тренер ПСЖ хоче залишити Неймара в команді
Новий тренер ПСЖ хоче залишити Неймара в команді
Ліга 1
20:50
Офіційно. Бельгійський форвард після 8 років в «Ліверпулі» перейшов в «Мілан»
Офіційно. Бельгійський форвард після 8 років в «Ліверпулі» перейшов в «Мілан»
Серія А
19:50
Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди
Новий головний тренер ПСЖ заявив, що хоче скоротити склад команди
Ліга 1
19:35
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини