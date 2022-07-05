Основний склад «Динамо» не зумів забити «Янг Бойз»

Команди голів не забивали

У товариському матчі «Янг Бойз» і «Динамо» переможця визначити не зуміли. Команди за 90 хвилин один одному так і не забили.

Цікаво, що зі старту у «Динамо» вийшов практично потенційний основний склад, який Мірча Луческу швидше за все задіє в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Фенербахче». У другому таймі тренер киян вже вдався до ротації.

Товариський матч

«Янг Бойз» – «Динамо» 0: 0

«Янг Бойз» ( старт ): фон Бальмос - Цезігер, Угрініч, Канга, Чайва, Еліа, Фасснахт, Ніассе, Гарсія, Люстенбергер, Рідер.

«Динамо»: Бущан ( Нещере, 46 ) - Кендзера ( Тимчик, 57 ), Забарний ( Сирота, 73 ), Попов ( Біль, 73 ) Карабін>, 62 ), Буяльський ( Гармаш, 73 ), Вербич ( Ванат, 57 ), Циганков ( Антюх, 73 ) - Беседін (.

«Динамо» прийме «Фенербахче» 20 липня в Польщі.



