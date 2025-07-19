Павло Василенко

Сезон Євро для Аліші Леманн та збірної Швейцарії завершився. 26-річна футболістка розраховувала на особливе ставлення під час турніру.

Чемпіонат Європи серед жінок цього року у Швейцарії вступив до фінальної фази. Вже визначено трьох півфіналістів змагань.

Господарі турніру вибули у чвертьфіналі, поступившись чинним чемпіонам світу, Іспанії, з рахунком 0:2.

Знаменита Аліша Леманн потрапила до складу збірної Швейцарії на Євро. 26-річна футболістка провела на полі лише 10 хвилин під час турніру, вийшовши на заміну в матчах проти Іспанії та Фінляндії.

Незважаючи на відсутність стабільності, гравцеві приділялася особлива увага під час турніру, як повідомляє Aftonbladet.

Шведська газета повідомила, що Леманн могла розраховувати на особливе ставлення. Після матчів, коли вона залишалася на полі, щоб роздати автографи, її супроводжував чоловік, який виступав у ролі охоронця.

« УЄФА відповідає за загальну безпеку стадіону, але наш керівник служби безпеки завжди знаходиться на місці, особливо коли гравці взаємодіють із уболівальниками. З огляду на популярність Аліші він іноді приділяє їй більше уваги», – заявив представник збірної Швейцарії Свен Мікоссе.

Спочатку передбачалося, що Леманн пропустить цьогорічний чемпіонат Європи через невдалий сезон у Ювентусі. Однак у результаті її викликали на заміну травмованої Альони Бієнц.