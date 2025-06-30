Павло Василенко

Клуб третього дивізіону Іспанії Мурсія намагається здійснити один з найнесподіваніших трансферів літа. За інформацією La Verdad, ведуться серйозні переговори щодо підписання скандального італійського нападника Маріо Балотеллі.

Клуб, який посів минулого сезону друге місце у третьому дивізіоні, минулого тижня зустрівся у Мадриді з представниками Балотеллі. Повідомляється, що президент клубу Феліпе Морено висловив щиру зацікавленість у колишньому гравці Манчестер Сіті та збірній Італії.

«Клуб бачить у приході Балотеллі не лише спортивний, а й маркетинговий потенціал», – каже джерело, близьке до переговорів. Проте каменем спотикання залишаються фінансові вимоги 34-річного нападника.

Балотеллі та його агент запропонували інноваційне рішення – на додаток до базової зарплати, воно включатиме відсоток від продажів футболок з його ім'ям та додаткові бонуси, якщо клуб перейде до вищої ліги. Повідомляється, що нападник навіть пообіцяв знайти власних спонсорів, аби допомогти профінансувати всю угоду.

Минулого сезону він зіграв лише 7 матчів за Дженоа. Весняна частина сезону була для нього практично втрачена через проблеми зі здоров'ям.

Однак Мурсія усвідомлює ризики, пов'язані з ексгравцем збірної Італії. Його кар'єра пройшла в таких клубах, як Інтер, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Мілан, останніми роками значно пішла на спад. Проблемна поведінка на полі і за його межами дуже вплинула на розвиток його кар'єри.

Якщо цей несподіваний трансфер відбудеться, Мурсія стане тринадцятим професійним клубом Балотеллі та потенційно може стати його останньою спробою повернутися на європейську футбольну картку.