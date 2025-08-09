Павло Василенко

Протягом місяців надходили повідомлення про проблеми, що виникають у Вітесса. Багато факторів вказують на те, що п'ятиразовий чемпіон Нідерландів не змагатиметься у наступному сезоні.

Вітесс з Арнема опинився у серйозних проблемах після того, як його поглинули нові власники. Нідерландська футбольна влада позбавила клуб ліцензії за «обхід або підрив правил системи ліцензування».

Раніше клуб вилетів з другого до третього дивізіону. Після того, як Апеляційний комітет відхилив документи, подані його керівництвом, єдиним способом відновити ліцензію було звернення до суду.

Хоча шанси на порятунок ситуації з самого початку були невеликими, офіційне рішення було прийнято лише в п'ятницю. Вітесс програв процес і не зможе брати участь у чемпіонаті Нідерландів у сезоні 2025/26.

Майбутнє клубу невизначене. Якщо він таки потрапить до змагань, то гратиме на аматорському рівні.

Вітесс – один з найстаріших і найвидатніших клубів Нідерландів. Заснований у 1892 році, він з того часу виграв один Кубок Нідерландів і п'ять чемпіонських титулів.