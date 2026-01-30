Сергій Разумовський

У заключному турі загального етапу Ліги Європи Ноттінгем Форест розгромив Ференцварош.

Після поразки в минулому турі команда Шона Дайча фактично втратила шанси на прямий вихід до 1/8 фіналу, тож вийшла на матч із частково резервним складом і без тієї турнірної мотивації, яку мав Ференцварош. Угорці до цього не програвали на загальному етапі та реально претендували на топ-8, однак їхня серія обірвалася в Англії. Поворотним моментом стала помилка на 17-й хвилині: після втрати в центрі поля Раян Єйтс прострілив, а Отвош без тиску зрізав м’яч у власні ворота – 1:0.

Далі господарі грамотно зіграли на контратаках і швидко подвоїли перевагу після удару Ігора Жезуса, якому допоміг рикошет — 2:0. У другому таймі Ференцварош мав лише спалахи — двічі влучив у каркас після ударів головою, але загалом контроль залишався за Ноттінгемом. На 55-й Сангаре закинув на Жезуса, той виграв боротьбу в Отвоша й оформив дубль — 3:0, а в компенсований час Отвош «добив» свій невдалий матч фолом на пенальті: Макеті реалізував одинадцятиметровий — 4:0. Перемога вийшла переконливою, але парадоксальною за наслідками: Ноттінгем не наблизився до бажаного прямого виходу, зате саме ці очки позбавили Ференцварош шансу потрапити до топ-8.

Рома на виїзді врятувала нічию з Панатінаїкосом. Обидві команди заздалегідь забезпечили собі плейоф, але ще зберігали математичні шанси зачепитися за прямий вихід до 1/8 фіналу. Реальнішими вони виглядали у Роми, яка мала 15 очок і прагнула швидко зняти всі питання, тоді як Панатінаїкос із 11 балами через травми та дискваліфікації більше думав про кадрову ситуацію, ніж про ривок у таблиці. Усе різко змінило вилучення Манчіні на 15-й хвилині після перегляду VAR: фол зірвав потенційний вихід нападника господарів сам на сам, і римляни залишилися в меншості вже на старті.

Після цього матч перейшов у інший сценарій: Рома зосередилась на обороні й до перерви майже не створювала загроз, тоді як Панатінаїкос мав небагато моментів, але Катріс дальнім ударом влучив у поперечину. На початку другого тайму римляни ледь не привезли гол серією помилок на правому фланзі, однак у підсумку господарі не скористалися чисельною перевагою. Рома ж дотиснула наприкінці: на 80-й хвилині після подачі Пізіллі Зюлковскі ударом головою на дальній стійці приніс перемогу, яка фактично забезпечила римлянам місце в 1/8 фіналу з 16 очками.

Всі команди вийшли до плей-оф. Рома з 16 очками стала останньою, хто вийшов до 1/8 фіналу напряму. Ноттінгем (14) впритул наблизився до Ференцвароша. Панатінаїкос завершив етап 20-м із 12 балами.

Ліга Європи. Загальний етап, восьмий тур

Ноттінгем Форест – Ференцварош 4:0

Голи: Отвош, 17, (автогол), Жезус, 21, 55, Макеті, 90 (пен.)

Ноттінгем Форест: Селс, Ебботт, Міленкович (Мурілло, 78), Морату, Уільямс (Айна, 66), Макеті, Єйтс, Санґаре (Ґіббз-Уайт, 66), Ндой, Жезус (Гадсон-Одої, 66), Домінґес (Баква, 84)

Ференцварош: Ґроф, Сіссе, Отвош, Салай, Макрецкіс, Роман (Ґолік, 90), Каніховскі (Кейта, 73), Леві (Джозеф, 55), Каду, Деле (Ґрубер, 73), Захаріассен (Мадарас, 84)

Попередження: Домінґес, 76 – Отвош, 89

Панатінаїкос – Рома 1:1

Голи: Таборда, 58 – Зюлковські, 80

Панатінаїкос: Ляфон — Палмер-Браун, Інгасон, Туба (Скарлатідіс, 73) — Катріс, Бакасетас, Сіопіс (Саншеш, 59), Кір’копулос — Таборда (Терзіс, 90+3), Пантович, Зарурі.

Рома: Голліні — Манчіні, Зюлковські, Гіларді — Челік (Ренш, 64), Пізіллі, Крістанте (Веслі, 64), Ель-Айнауї, Цимікас (Анхеліньйо, 88) — Суле (Ндіка, 46), Пеллегріні (Делла Рокка, 67).

Попередження: Сіопіс, 10 – Пізіллі, 69

Вилучення: Манчіні, 15 (грубий фол)