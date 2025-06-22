Павло Василенко

Ов'єдо повернувся до Ла Ліги через 24 роки і наступного сезону виступатиме на елітному рівні іспанського футболу.

Ов'єдо обіграв Мірандес з рахунком 3:2 у фіналі плей-офф за вихід до Ла Ліги.

Мірандес виграв з рахунком 1:0 у першій грі в якості господарів, а матчі-відповіді вийшов вперед з рахунком 1:0 на 16-й хвилині завдяки голу Хоакіна Панікеллі.

Знаменитий Санті Касорла забив пенальті на 39-й хвилині, зрівнявши рахунок, а Ільяс Чайра забив на 52-й хвилині, довівши рахунок до 2:1 і з таким результатом гра перейшла в додатковий час. У якому Франсіско Портільо забив гол на 103 хвилині, що стало великим святом для Ов'єдо.

Востаннє Ов'єдо був у першому дивізіоні в період з 1988 по 2001 рік, а потім Касорла опинився у молодіжному складі клубу. Коли йому було 17 з половиною років, клуб уже вилетів до третього дивізіону, і його довелося продати у Вільярреал, щоб не допустити банкрутства клубу.

У якийсь момент Ов'єдо опустився до четвертого дивізіону. У 2015 році вони повернулися до другого дивізіону, а Касорла повернувся до свого улюбленого клубу у 2023 році і пообіцяв повернути його до Ла Ліги, і йому це вдалося.