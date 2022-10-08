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П'янич – про екс-тренера «Барселони»: «У нього не було ані тактики, ані ідеї»

Боснієць розкритикував Кумана
Футбол Прімера
08 жовтня 07:57
П'янич – про екс-тренера «Барселони»: «У нього не було ані тактики, ані ідеї»

Колишній гравець «Барселони» Міралем П'янич розкритикував екс-наставника команди Рональда Кумана. Його цитує Què T'hi Jugues.

«Я був дуже здивований, коли побачив тренування Кумана. Ні інтенсивності, ні тактики, ні ідеї.

Ми не були готові до матчів».

Раніше П'янич висловив свою позицію щодо проведення його національної збірної товариського матчу з росією.

Петро Приходько
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Теги

Міралем П'янич Рональд Куман Барселона (футбол)

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