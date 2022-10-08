Гравець «Барселони»: «З Куманом бажання тренуватися кудись пропадало»
П'янич – про екс-тренера «Барселони»: «У нього не було ані тактики, ані ідеї»
Боснієць розкритикував Кумана
Колишній гравець «Барселони» Міралем П'янич розкритикував екс-наставника команди Рональда Кумана. Його цитує Què T'hi Jugues.
«Я був дуже здивований, коли побачив тренування Кумана. Ні інтенсивності, ні тактики, ні ідеї.
Ми не були готові до матчів».
Раніше П'янич висловив свою позицію щодо проведення його національної збірної товариського матчу з росією.
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