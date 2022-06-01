«Фіорентина» хоче підписати захисника «Шахтаря» на заміну гравцю, що поїде в «Реал»
Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»
«Гірники» поки не знають, хто буде керувати ними в наступному сезоні
Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін поки не знає, хто буде тренером донецької команди.
- Що ми сьогодні знаємо? Ми граємо на груповому етапі ЛЧ. Він починається у вересні. До нього потрібно підготуватися. Потрібно починати через півтора-два місяці. Це те, що сьогодні зрозуміло.
Сюди накладаються питання чемпіонату, тренерського штабу, футболістів і т.д. Над цим потрібно працювати. Коли будуть відповіді на питання про чемпіонат і багато іншого, тоді і будемо підлаштовуватися під цю ситуацію.
- Хто буде тренером: Де Дзербі, Срна або хто-небудь інший?
- Це питання открит.
раніше Даріо Срна заявив, що Роберто Де Дзербі до сих пір залишається головним тренером «Шахтаря».
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