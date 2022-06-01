Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін поки не знає, хто буде тренером донецької команди.

Сюди накладаються питання чемпіонату, тренерського штабу, футболістів і т.д. Над цим потрібно працювати. Коли будуть відповіді на питання про чемпіонат і багато іншого, тоді і будемо підлаштовуватися під цю ситуацію.

- Хто буде тренером: Де Дзербі, Срна або хто-небудь інший?

- Це питання открит.