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Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»

«Гірники» поки не знають, хто буде керувати ними в наступному сезоні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:58
Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін поки не знає, хто буде тренером донецької команди.

- Що ми сьогодні знаємо? Ми граємо на груповому етапі ЛЧ. Він починається у вересні. До нього потрібно підготуватися. Потрібно починати через півтора-два місяці. Це те, що сьогодні зрозуміло.

Сюди накладаються питання чемпіонату, тренерського штабу, футболістів і т.д. Над цим потрібно працювати. Коли будуть відповіді на питання про чемпіонат і багато іншого, тоді і будемо підлаштовуватися під цю ситуацію.

- Хто буде тренером: Де Дзербі, Срна або хто-небудь інший?

- Це питання открит.


раніше Даріо Срна заявив, що Роберто Де Дзербі до сих пір залишається головним тренером «Шахтаря».

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Теги

Сергій Палкін Шахтар Донецьк Роберто Де Дзербі

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