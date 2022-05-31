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Палкін: «Всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат»

Сезон стартує в серпні або вересні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:58
Палкін: «Всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат»

Гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив, що всі клуби УПЛ погодилися почати новий сезон навіть в умовах війни.

«Наша позиція така, що нам потрібно починати чемпіонат грати. Питання, коли це: або серпень, або вересень, але ми повинні однозначно починати. На сьогоднішній зустрічі клубів все це підтримали. Всі клуби за те, щоб почати грати в футбол. Це сьогодні головне рішення, яке відбулося »

Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ мають намір почати новий сезон в Україні, А не в Туреччині, про що обговорювалося раніше.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Теги

Сергій Палкін Шахтар Донецьк

Коментарі 1

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31 травня 2022р. 08:14
Ну а то ненароком в армию погонят! Лучше без зарплаты бегать за мячем! Патриоты вы наши!
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