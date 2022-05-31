Коваленко: «Я міг би розглядати можливість повернення в «Шахтар»
Палкін: «Всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат»
Сезон стартує в серпні або вересні
Гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив, що всі клуби УПЛ погодилися почати новий сезон навіть в умовах війни.
«Наша позиція така, що нам потрібно починати чемпіонат грати. Питання, коли це: або серпень, або вересень, але ми повинні однозначно починати. На сьогоднішній зустрічі клубів все це підтримали. Всі клуби за те, щоб почати грати в футбол. Це сьогодні головне рішення, яке відбулося »
Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ мають намір почати новий сезон в Україні, А не в Туреччині, про що обговорювалося раніше.
Коментарі 1