Палкін: «Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби по Мудрик і що хочемо ми»

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів The Athletic, що клуб веде переговори з іншими командами про трансфер Михайла Мудрика.

Чи буде він закритий в цьому місяці? Я не знаю. Можливо, 50 на 50, що це трапиться взимку. Не хочу зараз говорити про цифри, ми ведемо дискусії. Є інтерес з боку деяких англійських клубів.

Якщо вірити газетам, це все представники АПЛ. Але, чесно кажучи, це правда, оскільки у мене був контакт з багатьма командами. Багато з них залучені в цей процес».