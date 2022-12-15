Ще один екс-тренер «Шахтаря» претендує посаду наставника Португалії
Палкін: «Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби по Мудрик і що хочемо ми»
На гравця претендує «Арсенал»
Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів The Athletic, що клуб веде переговори з іншими командами про трансфер Михайла Мудрика.
«Чесно кажучи, я не знаю. Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби по Мудрик і що хочемо ми. Різниця не дуже велика, але це не те, що нам потрібно. Переговори ведуться. Один клуб, інший, вони домовляються, процес йде.
Чи буде він закритий в цьому місяці? Я не знаю. Можливо, 50 на 50, що це трапиться взимку. Не хочу зараз говорити про цифри, ми ведемо дискусії. Є інтерес з боку деяких англійських клубів.
Якщо вірити газетам, це все представники АПЛ. Але, чесно кажучи, це правда, оскільки у мене був контакт з багатьма командами. Багато з них залучені в цей процес».
Повідомлялося, що «Арсенал» близький до трансферу українця і вже призначив дату медогляду.
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