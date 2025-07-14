Півзахисник Челсі Коул Палмер підбив підсумки фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (3:0). Його слова наводить DAZN.

Це приголомшливе почуття. Тим більше приємно, що перед матчем у нас ніхто не вірив - ми це знали. А те, як ми билися, - це круто. Я люблю фінали. І ось це сталося знову.

Тренер запропонував чудовий план на гру. Він знав, де буде простір. Він намагався максимально звільнити для мене зони, а мені залишалося лише віддячити йому і забити голи.

Він будує щось особливе, щось важливе. Весь сезон про нас говорили багато всякого лайна, але мені здається, ми рухаємося в правильному напрямку, - розповів Палмер.