Палмер розкрив рецепт успіху Челсі в фіналі КЧС
Лідер Челсі посприяв перемозі над ПСЖ
близько 1 години тому
Коул Палмер / Фото - ФК Челси
Півзахисник Челсі Коул Палмер підбив підсумки фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (3:0). Його слова наводить DAZN.
Це приголомшливе почуття. Тим більше приємно, що перед матчем у нас ніхто не вірив - ми це знали. А те, як ми билися, - це круто. Я люблю фінали. І ось це сталося знову.
Тренер запропонував чудовий план на гру. Він знав, де буде простір. Він намагався максимально звільнити для мене зони, а мені залишалося лише віддячити йому і забити голи.
Він будує щось особливе, щось важливе. Весь сезон про нас говорили багато всякого лайна, але мені здається, ми рухаємося в правильному напрямку, - розповів Палмер.