Футбольна асоціація Чеської Республіки (FAČR) оголосила про призначення свого колишнього капітана Павела Недведа куратором національної та молодіжної збірних, повідомляє пресслужба організації.

Володар Золотого м'яча-2003 останні півроку пропрацював на посаді спортивного директора Аль-Шабаба, посприявши переходу ексдинамівця Георгія Бущана.

Павел Недвед - видатна постать у чеському футболі. У складі національної збірної він здобув срібло на Євро-1996, бронзу на Євро-2004 та виступав на ЧC-2006 року. Загалом він провів 91 матч за національну команду і забив 18 голів.

Як гравець виступав за Дуклу, Спарту, Лаціо та Ювентус. Триразовий чемпіон внутрішньої ліги та триразовий переможець Серії А.

Після завершення активної кар'єри він успішно працював менеджером. Спочатку в Ювентусі, з яким двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів і дев'ять разів вигравав Серію А.