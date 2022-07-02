Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»
Павелко: «Буде символічно, якщо почнемо змагання УПЛ і ПФЛ в дати Дня Незалежності»
Президент УАФ – про підготовку до нового сезону чемпіонату України
Андрій Павелко / Фото - dynamo.kiev.uaПрезидент Української асоціації футболу України Андрій Павелко в інтерв'ю програмі «Футбол NEWS» розповів про деталі підготовчого процесу до старту нового сезону чемпіонату країни.
«Зараз ми відпрацьовуємо фінальну версію протоколів безпеки і старт чемпіонату з нашими клубами, Кабінетом Міністрів, Міністерством молоді та спорту. Є дуже багато важливих питань, з якими ми вперше в житті зіткнулися, щоб проводити футбол в нашій країні під час воєнного стану».
«Дуже важливий старт – це відпрацьовується з UEFA і FIFA, керівництвом країни, керівництвом військових адміністрацій, спортивної спільноти. Важливо почати чемпіонат. Це важливо для хлопців на передовій, для всіх українців. Відчуваємо, що ми боремося за правду і перемоги заради нашого майбутнього».
«Є сенс почати все змагання УПЛ і ПФЛ в дати Дня Незалежності, будемо відпрацьовувати це. Буде дуже символічно для України, всього світу і європейської футбольної середовища, щоб в День Незалежності ми знову дали меседж, що Україна живе, міцна в своїх прагненнях і обов'язково переможе».
Раніше стало відомо, що наступний сезон української Прем'єр-ліги частково пройде за кордоном.
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