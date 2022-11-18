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Павелку вручили повістку вранці 18 листопада

Відомо, коли президент УАФ повинен з'явитися в Генеральну прокуратуру
Футбол Збірна України
18 листопада 19:07
Павелку вручили повістку вранці 18 листопада
Андрій Павелко / Фото: УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко вранці 18 листопада отримав повістку в Генеральну прокуратуру. Про це в особистому Telegram-каналі повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Сьогодні вранці на КПП на виїзді з міста Вишгород було помічено авто, де був голова Української Футбольної Асоціації - Андрій Павелко. Помітили його представники Генеральної Прокуратури України. Та вручили Андрію Васильовичу повістку.

Отже, у вівторок керівник УАФ має з'явитися до Генпрокуратури на слідчі дії.

Раніше Павелко призупинив своє членство в НОК.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Павелко УАФ

Коментарі 1

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18 листопада 2022р. 19:49
молодец Павелка!
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