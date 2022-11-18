НОК без двох Андрїїв. Павелко слідом за Шевченком призупинив своє членство
Павелку вручили повістку вранці 18 листопада
Відомо, коли президент УАФ повинен з'явитися в Генеральну прокуратуру
18 листопада 19:07
Андрій Павелко / Фото: УАФ
Президент УАФ Андрій Павелко вранці 18 листопада отримав повістку в Генеральну прокуратуру. Про це в особистому Telegram-каналі повідомив журналіст Костянтин Андріюк.
Сьогодні вранці на КПП на виїзді з міста Вишгород було помічено авто, де був голова Української Футбольної Асоціації - Андрій Павелко. Помітили його представники Генеральної Прокуратури України. Та вручили Андрію Васильовичу повістку.
Отже, у вівторок керівник УАФ має з'явитися до Генпрокуратури на слідчі дії.
Раніше Павелко призупинив своє членство в НОК.
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