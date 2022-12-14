Павелко запропонував Петракову «понизитися в класі»

Одіозний президент УАФ дав не найповажнішу обіцянку тренеру збірної України

Петраков і Павелко / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков може очолити команду U-21. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко у ефірі програми «Вацко on air».

За інформацією джерела, відповідну обіцянку фахівцю дав Андрій Павелко. Зараз президент УАФ домовляється з наставником «Аль-Айну» Сергієм Ребровим щодо посту коача національної збірної.

Якщо все пройде успішно, Петракову буде запропонована робота в «молодіжці». Наразі нею керує Руслан Ротань.

Повідомлялося, що молодий фахівець може очолити «Олександрію». При цьому не виключено, що посади можуть суміщатися.