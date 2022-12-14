Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Павелко запропонував Петракову «понизитися в класі»

Одіозний президент УАФ дав не найповажнішу обіцянку тренеру збірної України
Футбол Збірна України
14 грудня 14:14
Павелко запропонував Петракову «понизитися в класі»
Петраков і Павелко / Фото - УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков може очолити команду U-21. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко у ефірі програми «Вацко on air».

За інформацією джерела, відповідну обіцянку фахівцю дав Андрій Павелко. Зараз президент УАФ домовляється з наставником «Аль-Айну» Сергієм Ребровим щодо посту коача національної збірної.

Якщо все пройде успішно, Петракову буде запропонована робота в «молодіжці». Наразі нею керує Руслан Ротань.

Повідомлялося, що молодий фахівець може очолити «Олександрію». При цьому не виключено, що посади можуть суміщатися.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Петраков Руслан Ротань Андрій Павелко Збірна України U-21 (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гура: «Наскільки я знаю, Ротань буде новим тренером «Олесандрії»
Гура: «Наскільки я знаю, Ротань буде новим тренером «Олесандрії»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:50
Вівчаренко: «Ми добре грали і заслужили вийти на чемпіонат Європи»
Вівчаренко: «Ми добре грали і заслужили вийти на чемпіонат Європи»
Футбол Збірна України
14 грудня 12:39
Відомо, хто може стати віце-президентом УАФ за Шевченка
Відомо, хто може стати віце-президентом УАФ за Шевченка
Футбол Збірна України
12 грудня 23:38
В UEFA заступилися за Павелка та пригрозили Шевченку
В UEFA заступилися за Павелка та пригрозили Шевченку
Футбол Збірна України
12 грудня 23:18
Петраков провідав українських дітей у школах США
Петраков провідав українських дітей у школах США
Футбол Збірна України
12 грудня 19:38
«Олександрія» може звільнити Гуру і призначити Ротаня
«Олександрія» може звільнити Гуру і призначити Ротаня
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 грудня 15:30

Новини: Футбол

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Чемпіонат світу з футболу
11:10
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Ліга чемпіонов UEFA
11:02
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Українські легіонери
10:50
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Чемпіонат світу з футболу
10:39
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Футбол в Європі
10:28
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Чемпіонат світу з футболу
10:11
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Прімера
10:10
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Чемпіонат світу з футболу
10:10
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини