Павлов: «Ці буряти, б**, хто це взагалі такі? Адже у них мізків немає»

Колишній головний тренер полтавської «Ворскли» і «Іллічівця» Микола Павлов в коментарі телеканалу Футбол 1 2 3 висловився про повномасштабне вторгнення росіян в Україну.



Я адже міг виїхати, мені за 60. Міг спокійно покинути країну, було навіть куди. Через 2-3 дня було багато дзвінків. Колишні футболісти говорили, що якщо є проблема з виїздом, допоможуть. Я вирішив залишитися. Була впевненість, що ворог не захопить наш Київ. Народ згуртувався, як ніколи. У 2014-му році такого і в помині не було».