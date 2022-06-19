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Павлов: «Ці буряти, б**, хто це взагалі такі? Адже у них мізків немає»

Спеціаліст зазначив, що окупанти зруйнували те, що побудували українці
Футбол В Україні
13:46
Павлов: «Ці буряти, б**, хто це взагалі такі? Адже у них мізків немає»

Колишній головний тренер полтавської «Ворскли» і «Іллічівця» Микола Павлов в коментарі телеканалу Футбол 1 2 3 висловився про повномасштабне вторгнення росіян в Україну.

«Хто їх сюди кликав? Вони навели якийсь порядок? Вони зруйнували все, що ми тут будували. Ці буряти, б**, хто це взагалі такі? У них адже мізків немає. У них туалету немає, незрозуміло що, а їх відправили сюди.

Я адже міг виїхати, мені за 60. Міг спокійно покинути країну, було навіть куди. Через 2-3 дня було багато дзвінків. Колишні футболісти говорили, що якщо є проблема з виїздом, допоможуть. Я вирішив залишитися. Була впевненість, що ворог не захопить наш Київ. Народ згуртувався, як ніколи. У 2014-му році такого і в помині не було».

Нагадаємо, зять Павлова після початку війни записався в тероборону.

Карен Агабекян
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Микола Павлов

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