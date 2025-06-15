Відомий фахівець Микола Павлов в інтерв'ю сайту «Український футбол» оцінив роботу Романа Григорчука в якості головного тренера ЛНЗ і Нефтчі, з яких його звільнили в минулому сезоні.

«Я вже давно про це говорив: коли тренер наближається до віку 60 років, порада всім – не ставте його наставником команди. Я по собі це знаю, і я вже ніколи не буду працювати так, як коли мені було 50 або 55 років.

Тим, кому вже 60 років і більше, вони вже ніколи не будуть працювати так, як молоді. Молоді тренери будуть помилятися, але вони будуть працювати більш активно, емоційніше і продуктивніше за тих, кому вже за 60 років.

Тим більше, якщо взяти роботу Григорчука не тільки в ЛНЗ: у Чорноморці – не вийшло, в Азербайджані [Нефтчі та Габалі] – теж ні, а чому мало вийти в Черкасах? Це моя точка зору, і не в образу віковим тренерам, я б довіряв молодим фахівцям».