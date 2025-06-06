Педрі – після перемоги над Францією: «Такого матчу ми і уявити собі не могли»

Хавбек національної збірної Іспанії Педрі поділився своїми враженнями від перемоги над Францією у півфіналі Ліги націй, що завершилася з рахунком 5:4.



«Нервовість до самого кінця. Такого матчу ми і уявити собі не могли. У грі ми не домінували, як би нам того хотілося, зате були ефективними. Коли я частіше отримую м'яч і допомагаю таким чином команді, то почуваюся комфортніше. А попереду в нас є кому творити чудеса. Починаючи з завтрашнього дня, думатиму про цей фінал. Буде нелегко, але це черговий фінал, тому ми повинні бути готовими.

Положення в момент голу не було ідеальним, але я зімпровізував. Зробив перше, що спало на думку. Дуже важливо, що Ніко Вільямс вибрав дуже зручний момент для передачі. Я встиг до м'яча і постарався підняти його вище, оскільки воротар завжди залишає ногу землі на випадок удару низом. Вийшов хороший гол, але найголовніше, що він став у нагоді команді. Тільки це має значення.

Найважливіше — ми перемогли та пройшли у наступний раунд, тобто у фінал. Звісно, після стільки пропущених м'ячів треба виправлятися. І вміло доводити гру до перемоги, уникаючи таких складнощів наприкінці. Але головне, що попереду нас знову чекає фінал. Ця команда останнім часом завжди доходить до фіналу", — наводить слова Педрі пресслужба УЄФА.