Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:05
Світовий бокс. Тижневик
16:05
Змішані єдиноборства. Combate Global 9

Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?

Бразильський вінгер «Шахтаря» може залишитися в Європі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:52
Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Педріньо / Фото - ESPN
24-річний бразильський вінгер «Шахтаря» Педріньо назвав клуб, в якому може продовжити кар'єру.

Цитує бразильця Globo.

«На той момент, коли почалася війна, все відбувалося дуже швидко, часу було мало. Тому я зі своїм менеджером вирішив подивитися, як будуть розвиватися події. Зараз варто почекати, ми не можемо приймати поспішні рішення».


«Де б я не опинився, хочу просто грати в футбол і демонструвати свій талант. Будь то в Європі або тут, в Бразилії. До мене телефонував Рожеріо Сені, але у мене є історія, яку вдалося створити в «Коринтіансі». Моїм пріоритетом завжди був саме цей клуб».


Раніше повідомлялося, що ще один хавбек «Шахтаря» Майкон влітку може виявитися в одному з клубів топового європейського чемпіонату.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Педріньо Шахтар Донецьк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:45
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 22:53
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 17:53
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 16:51
Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України
Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 15:47
Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»
Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 червня 18:58

Новини: Футбол

Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Українська Прем'єр-ліга
14:52
Забарний: «4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові »
Забарний: «4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові »
Збірна України
13:57
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Стала відома сума, яку отримає збірна України, якщо кваліфікується на ЧС-2022
Збірна України
13:26
ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
Ліга 1
12:19
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
10:45
Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
Збірна України
09:09
Зозуля: «100 днів нашого довбанутого сусіда ненавидить увесь цивілізований світ»
Зозуля: «100 днів нашого довбанутого сусіда ненавидить увесь цивілізований світ»
Українські легіонери
00:58
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Англійська Прем'єр-ліга
00:43
Австрія непередбачено легко впоралася з Хорватією в першому матчі за Рангніка
Австрія непередбачено легко впоралася з Хорватією в першому матчі за Рангніка
Ліга націй UEFA
03 червня 23:50
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини