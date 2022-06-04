Педріньо: «Відрив в два очка від «Динамо» нічого не означає»
Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Бразильський вінгер «Шахтаря» може залишитися в Європі
Педріньо / Фото - ESPN24-річний бразильський вінгер «Шахтаря» Педріньо назвав клуб, в якому може продовжити кар'єру.
Цитує бразильця Globo.
«На той момент, коли почалася війна, все відбувалося дуже швидко, часу було мало. Тому я зі своїм менеджером вирішив подивитися, як будуть розвиватися події. Зараз варто почекати, ми не можемо приймати поспішні рішення».
«Де б я не опинився, хочу просто грати в футбол і демонструвати свій талант. Будь то в Європі або тут, в Бразилії. До мене телефонував Рожеріо Сені, але у мене є історія, яку вдалося створити в «Коринтіансі». Моїм пріоритетом завжди був саме цей клуб».
Раніше повідомлялося, що ще один хавбек «Шахтаря» Майкон влітку може виявитися в одному з клубів топового європейського чемпіонату.
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