Перед поєдинком 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів між Вільярреалом та Копенгагеном стався курйозний момент: замість офіційного гімну турніру на стадіоні Кераміка пролунала мелодія Ліги Європи. Інцидент трапився безпосередньо перед виходом команд на поле та викликав подив уболівальників.

Матч проходить у Вільярреалі, де іспанська команда приймає представників Данії. На перерву суперники пішли за мінімальної переваги гостей — на другій хвилині Ельюнуссі відкрив рахунок ударом після швидкої атаки Копенгагена.

У наступному турі Вільярреал 20 січня вдома зустрінеться з Аяксом. Копенгаген того ж дня прийме Наполі.