Перемовини по трансферу Соломона в «Фулхем» просунулися

Раніше переговори між клубами і гравцем переривалися

Просунулися переговори про трансфер вінгера «Шахтаря» Манора Соломона в «Фулхем». Про це повідомив в Twitter журналіст Фабріціо Романо.



Раніше «Фулхем» пропонував за гравця 7,5 млн євро і 15% від майбутнього перепродажу.

Також «Фулхем» почав переговори з агентами Соломона про деталі особистого контракту.

Нагадаємо, в першому колі УПЛ в сезоні 2021/22 Соломон в 16 матчах забив 4 м'яча і зробив 1 результативну передачу.