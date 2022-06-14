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Перемовини по трансферу Соломона в «Фулхем» просунулися

Раніше переговори між клубами і гравцем переривалися
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:59
Перемовини по трансферу Соломона в «Фулхем» просунулися

Просунулися переговори про трансфер вінгера «Шахтаря» Манора Соломона в «Фулхем». Про це повідомив в Twitter журналіст Фабріціо Романо.

Раніше «Фулхем» пропонував за гравця 7,5 млн євро і 15% від майбутнього перепродажу.

Також «Фулхем» почав переговори з агентами Соломона про деталі особистого контракту.

Нагадаємо, в першому колі УПЛ в сезоні 2021/22 Соломон в 16 матчах забив 4 м'яча і зробив 1 результативну передачу.

Карен Агабекян
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Теги

Шахтар Донецьк Манор Соломон Фулхем

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