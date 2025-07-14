Сергій Стаднюк

Наступним суперником луганської Зорі на літніх зборах у Словенії стане бронзовий призер Прем'єр-ліги Боснії і Герцеговини та чинний володар національного Кубка – ФК Сараєво. Зустріч відбудеться вже сьогодні, 14 липня.

Команда, яку очолює хорватський спеціаліст Зоран Зекіч, була заснована у 1946 році та зараз має трансферну вартість у 12,45 млн євро за оцінкою Transfermarkt. Середній вік гравців — 24,3 роки, а серед лідерів виділяються Гіоргі Гуліашвілі, Алдін Туркеш і Владан Бубанья.

Сараєво завершило минулий сезон на третьому місці у внутрішньому чемпіонаті та традиційно вважається одним із найсильніших клубів регіону. Для Зорі цей спаринг стане ще одним важливим етапом у підготовці до нового сезону під керівництвом нового-старого наставника Віктора Скрипника. Початок матчу — о 17:30 за київським часом.

📺 Пряму трансляцію зустрічі можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі Зорі.

Раніше повідомлялося, що Зоря може повернути свого колишнього півзахисника.