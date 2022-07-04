Переворот у футболі через ЧС в Катарі. КАН-2023 довелося перенести

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Фото - AFCON
Кубок африканських націй-2023 довелося перенести. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо з посиланням на слова президента CAF Патріса Моцепе.
Офіційні дати будуть оголошені найближчим часом. Ми ухвалюємо таке рішення, бо не хочемо ризикувати, було б погано грати в турнірі, який був би тьмяним. Ми повинні відкласти його, з поваги до наших партнерів.
Очікується, що турнір буде перенесений з червня-липня 2023 на січень 2024 року. Зазначається, що причиною стало проведення чемпіонату світу-2022 в Катарі взимку.
Нагадаємо, через незвичні дати проведення Мундіалю, англійській Прем'єр-лізі доведеться піти на паузу на 1,5 місяці.
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