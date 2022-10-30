Перша ліга. «Карпати» й «Оболонь» перемогли. Хет-трик і лідерство киян

Три очки дозволили «пивоварам» обійти ЛНЗ

Фото - ФК Оболонь

У десятому турі української Першої ліги «Карпати» на виїзді здобули вольову перемогу над «Буковиною», «Оболонь» удома обіграла «Чернігів».

Героєм столичної команди став Батальський. Форвард оформив хет-трик за 53 хвилини і зняв усі питання про переможця.

«Левам» було складніше. Дуць і Шах допомогли команді відігратися після голу з пенальті Палагнюка.

«Оболонь» на два очки випередила ЛНЗ на чолі таблиці групи Б. «Карпати» скоротили відставання від «Полісся» у групі А до шести очок.

Перша ліга, 10 тур

«Буковина» – «Карпати» 1:2

Голи: Палагнюк, 52 (пен.) – Дуць, 81, Шах, 86

«Оболонь» – «Чернігів» 3:1

Голи: Батальський, 15, 39, 53 – Кулик, 35