Левандовскі вперше за 11 років зіграє в Лізі Європи. Тоді грав в групі з «Карпатами»
Перша ліга. «Карпати» й «Оболонь» перемогли. Хет-трик і лідерство киян
Три очки дозволили «пивоварам» обійти ЛНЗ
30 жовтня 16:52
Фото - ФК Оболонь
У десятому турі української Першої ліги «Карпати» на виїзді здобули вольову перемогу над «Буковиною», «Оболонь» удома обіграла «Чернігів».
Героєм столичної команди став Батальський. Форвард оформив хет-трик за 53 хвилини і зняв усі питання про переможця.
«Левам» було складніше. Дуць і Шах допомогли команді відігратися після голу з пенальті Палагнюка.
«Оболонь» на два очки випередила ЛНЗ на чолі таблиці групи Б. «Карпати» скоротили відставання від «Полісся» у групі А до шести очок.
Перша ліга, 10 тур
«Буковина» – «Карпати» 1:2
Голи: Палагнюк, 52 (пен.) – Дуць, 81, Шах, 86
«Оболонь» – «Чернігів» 3:1
Голи: Батальський, 15, 39, 53 – Кулик, 35
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