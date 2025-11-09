Перша ліга. Ворскла втратила перемогу, ЮКСА на виїзді розгромила тернопільську Ниву
Відбулися три матчі у Першій лізі
близько 2 годин тому
Сьогодні пройшли заключні поєдинки 15-го туру Першої ліги. Хмельницьке Поділля на своєму полі врятувалося у матчі з полтавською Ворсклою – 1:1.
В інших матчі івано-франківське Прикарпаття-Благо вдома перемогло Пробій з рахунком 1:0, а тернопільська Нива на своєму полі зазнала розгромної поразки від ЮКСА – 1:4.
Ворскла займає восьме місце в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 17 очок, Поділля – 15-е з 11 балами.
Прикарпаття-Благо розташувалося на сьомій позиції (21 бал), Пробій йде дев’ятим (16 очок).
Нива займає шосте місце (22 бали), ЮКСА – восьме з 18 очками.
Перша ліга, 15-й тур
Поділля – Ворскла – 1:1
Голи: Шкіндер, 90+6 – Семотюк, 78.
Прикарпаття-Благо – Пробій – 1:0
Гол: Хома, 77 (пенальті).
Нива – ЮКСА – 1:4
Голи: Мисик, 10 (пенальті) – Ювхимець, 24, Парагвай 56 (пенальті), 58, Венделл, 88.