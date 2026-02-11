Сергій Разумовський

У першому матчі півфіналу Кубка Іспанії Реал Сосьєдад здолав Атлетік Більбао з мінімальним рахунком 1:0 у дербі, яке з перших хвилин вийшло жорстким і дуже інтенсивним.

Господарі намагалися розхитувати оборону суперника через фланги, де найактивнішим був Іньякі Вільямс, однак захисна лінія гостей на чолі з Джоном Мартіном діяла дисципліновано. Найкращий шанс Атлетіка до перерви мав Горка Гурусета, але його удар головою потягнув Алекс Реміро. Реал Сосьєдад також відповідав небезпечними атаками: Пабло Марін і Мікель Оярсабаль змушували Алекса Паділью постійно бути напоготові, а на 25-й хвилині воротар Більбао врятував команду після удару Маріна майже впритул.

Після перерви ініціативу активніше перехопили гості, і вже на 46-й хвилині Марін поцілив у стійку, попередивши Атлетік про серйозність намірів. Тренерський штаб Більбао відреагував замінами на 56-й хвилині, випустивши Ніко Вільямса, Селтона Санчеса та Галаррету, проте вирішальний епізод стався на 62-й. Швидка контратака Реала Сосьєдад завершилася прострілом Гонсалу Гедеша на Беньята Турр’єнтеса, який з близької дистанції спокійно переграв Паділью та приніс своїй команді переможний гол.

Кінцівка перетворилася на безперервний тиск Атлетіка: Ніко Вільямс двічі був близький до того, щоб зрівняти рахунок, але одного разу удар заблокували, а в іншому епізоді м’яч після гри головою пройшов поруч зі стійкою. У компенсований час нерви закипіли ще сильніше — на 90+6 хвилині Оярсабаль отримав жовту картку, зриваючи атаку фолом. Попри фінальну облогу та п’ять доданих хвилин, команда з Сан-Себастьяна вистояла, хоч наприкінці матчу й втратила через травму Гонсалу Гедеша, а здобутий результат дав Реалу Сосьєдад невелику перевагу перед матчем-відповіддю в Сан-Себастьяні.

Кубок Іспанії. Півфінал, перший матч

Атлетік – Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Турр'єнтес, 62

Атлетік: Паділья, Ляпорт, Лекуе, Бойро, Монреаль, Іньякі Вільямс (Н. Вільямс, 56), Хаурегісар (Весга, 82), Гомес (Сальвадор, 56), Наварро (Серрано, 56), Рего (Галаррета, 56), Гурусета.

Реал Сосьєдад: Реміро, Арамбуру (Елустондо, 74), Чалета-Цар, Серхіо Гомес, Мартін, Горротчатегі, Турр'єнтес (Оскарссон, 74), Гонсалу Гедеш (Очієнг, 90+5), Марін (Одріосола, 85), Солер (Еррера, 85), Оярсабаль.

Попередження: Галаррета – Гедеш, Одріоссола, Оярсабаль