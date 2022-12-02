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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Перше місце в групі принесло збірній України U-19 місце в першому кошику еліт-раунду відбору на Євро

«Синьо-жовті» мають шанс отримати прохідний квартет
Футбол Збірна України
02 грудня 20:17
Перше місце в групі принесло збірній України U-19 місце в першому кошику еліт-раунду відбору на Євро
Фото - УАФ

Юнацька збірна України потрапила до першого кошика при жеребкуванні еліт-раунду відбору на Євро-2023 (U-19). Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На даній стадії зіграють 28 команд, поділені на сім груп. До фінальної частини виходять виключно переможці квартетів. Жеребкування відбудеться 8 грудня.

Кошики

Кошик A: Португалія, Німеччина, УКРАЇНА, Англія (чинний чемпіон), Франція, Сербія, Ірландія.

Кошик B: Іспанія, Греція, Румунія, Хорватія, Польща, Туреччина, Словенія.

Кошик C: Бельгія, Чехія, Данія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Ісландія.

Кошик D: Люксембург, Північна Ірландія, Латвія, Словаччина, Угорщина, Швеція, Італія.

Нагадаємо, юнацька збірна України пройшла перший раунд відбору з максимумом очок.

Сергій Стаднюк
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Теги

Збірна України U-19 (футбол) Євро-2023 U-19 (футбол)

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