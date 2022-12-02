Тренер збірної України U-19 поскаржився на умови команди після максимуму очок у відборі на Євро-2023
Перше місце в групі принесло збірній України U-19 місце в першому кошику еліт-раунду відбору на Євро
«Синьо-жовті» мають шанс отримати прохідний квартет
02 грудня 20:17
Фото - УАФ
Юнацька збірна України потрапила до першого кошика при жеребкуванні еліт-раунду відбору на Євро-2023 (U-19). Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На даній стадії зіграють 28 команд, поділені на сім груп. До фінальної частини виходять виключно переможці квартетів. Жеребкування відбудеться 8 грудня.
Кошики
Кошик A: Португалія, Німеччина, УКРАЇНА, Англія (чинний чемпіон), Франція, Сербія, Ірландія.
Кошик B: Іспанія, Греція, Румунія, Хорватія, Польща, Туреччина, Словенія.
Кошик C: Бельгія, Чехія, Данія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Ісландія.
Кошик D: Люксембург, Північна Ірландія, Латвія, Словаччина, Угорщина, Швеція, Італія.
Нагадаємо, юнацька збірна України пройшла перший раунд відбору з максимумом очок.
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