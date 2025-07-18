Міжнародний семінар відбувся за ініціативи Української асоціації футболу та Фундації УАФ і став не лише навчальним майданчиком, а й символом згуртованості спільноти, яка змінює уявлення про можливості та роль адаптивного спорту.

З 15 по 18 липня у Львові відбулася знакова подія для українського адаптивного спорту: перший міжнародний семінар з ампфутболу. Понад 40 учасників з усієї України отримали унікальну можливість перейняти досвід від провідних фахівців турецької збірної – чинних чемпіонів світу та дворазових чемпіонів Європи.

Цей семінар став важливою складовою ініціативи «Ліга Дужих» – соціального проєкту Української асоціації футболу та Фундації УАФ, який у 2025 році був відзначений нагородою UEFA FootbALL Awards у категорії «Національна асоціація». Це ще раз підкреслює міжнародне визнання та високий рівень розвитку проєкту.

Протягом чотирьох днів українські тренери та гравці навчалися у справжніх легенд ампфутболу:

Ґазі Ісмаїл Теміз – головний тренер збірної Туреччини;

Омер Дуран – асистент головного тренера;

Унсал Джанчелік – тренер воротарів;

Джошкун Пекер – тренер з фізичної підготовки;

Алпаслан Еркоч – президент Федерації спорту осіб з інвалідністю Туреччини;

Рамазан Озчелік – заступник президента федерації.

Ці фахівці, чия команда є прикладом системного розвитку, непохитної командної філософії та переможного духу, поділилися своїми знаннями та практичним досвідом. Заняття проходили у Центрі Боско, що у Львові, де за 21 годину інтенсивного навчання (12 годин теорії та 9 годин практики) учасники занурились у тонкощі тренувального процесу, відпрацювали техніку та тактику, а також попрацювали над фізичною підготовкою.

Богдан Мельник, менеджер з розвитку «Ліги Дужих» зазначив:

«Цей семінар — нова сторінка ампфутболу в Україні. Ми будуємо систему: готуємо фахівців, об’єднуємо спільноту, вчимося у найкращих. І головне — ми показуємо, що наш ампфутбол не на узбіччі, а в авангарді боротьби за гідність, силу й натхнення».

Водночас Ґазі Ісмаїл Теміз, головний тренер збірної Туреччини з ампфутболу додав: «В українського ампфутболу є великий потенціал у майбутньому, тому що ваші гравці — вони воїни, дуже сильні та працьовиті. Також хочу додати, що прожив дуже гарні та насичені дні, а крім того, що отримав купу позитивних емоцій, ваші гравці повернули мене на двадцять років назад, у ті часи, які я сам колись пережив».

Цей семінар став фундаментом для подальшого розвитку «Ліги Дужих», об'єднавши представників усіх регіональних осередків.