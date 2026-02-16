Сергій Разумовський

Вінгер Барселони Ламін Ямаль уперше в кар’єрі не реалізував пенальті. Це сталося у матчі 24-го туру Ла Ліги проти Жирони.

На 45+1-й хвилині зустрічі каталонці отримали право на 11-метровий, і саме Ямаль підійшов до позначки. Удар вийшов небезпечним, однак м’яч влучив у стійку, тож відкрити рахунок Барселоні не вдалося. Після цього епізоду на табло зберігалися нулі – 0:0.

Цей промах став для Ямаля першим невдалим пенальті на дорослому рівні: раніше він виконував сім 11-метрових у ігровий час і щоразу забивав, не залишаючи шансів голкіперам.

Стежити за перебігом каталонського дербі можна на сторінці події Жирона – Барселона на XSPORT.