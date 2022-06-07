Петраков: «Лунін, Попов і Сікан гратимуть з Ірландією»

Тренер висловився про прийдешній матч в Лізі націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про прийдешній матч з Ірландією в Лізі націй. Його цитує прес-служба УАФ.

- Чи є шанси потрапити в заявку тим гравцям, які не були в заявку в матчі з Уельсом. Лунін, Попов, Сікан...

- Вони завтра все гратимуть.

- Чи змінили б що-небудь в матчі з Уельсом, якби могли переграти зустріч?

- Нічого б не міняв.

- Завтра буде складний вибір правого захисника, адже у нас тільки Караваєв грає на цій позиції.

- Завтра буде грати інший футболіст. Чому ти мене це питаєш, випадково не на штаб збірної Ірландії працюєш? (Посміхається).

- Чи буде багато змін в завтрашньому матчі в порівнянні з попередніми?

- Завтра побачите. У мене ще тренування буде, не можу зараз відповісти.

- Наскільки поразка від Уельсу виснажило команду емоційно?

- Дуже виснажило. Проводжу індивідуальні бесіди з гравцями, намагаюся посміхатися, підтримувати їх. Тому що я головний тренер, я не можу ходити з сумною головою. Те, що у мене діється на душі - це моя справа. Я повинен гравців підтримувати, виводити з цього важкого психологічного стану. Я вже говорив, що на цьому життя не закінчується. Це вже пройшло, день прожив, цей день вже не повернеш. Сторінку перевернув - так і живеш. Треба забувати і йти далі. Завтра гра, все можна виправити. Це спорт.

- Наскільки команда відновилася фізично?

- Вчора ті гравці, які грали 5 червня, не тренувалися. Я їм дав відновитися. Зараз подивимося на їх стан.

- Чи не звертався Ротань, щоб допомогти гравцям в матчі з Францією?

- Руслан Ротань НЕ звоніл.

Матч Ірландія - Україна відбудеться завтра, 8 -го червня. Початок матчу - о 21:45.