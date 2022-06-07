Петраков назвав травмованих гравців збірної України, які не зіграють з Ірландією

Вони всі брали участь в матчі з Вельсом

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, хто не зіграє з Ірландією в Лізі націй. його цитує прес-служба УАФ.

- Чи є які кадрові проблеми?

- Є травми у нас. Вибули Бущан і Степаненко. Сьогодні їх возили на МРТ, слава богу, нічого страшного. У Степаненко немає перелому пальця, Бущана голеностоп трохи підвернув. 7 -10 днів потрібно відновлюватися. Чуть-чуть сьогодні прихворів Соболь, зараз не буде тренуватися. Всі інші здорові, подивимося на самопочуття під час тренування. Подивимося, хто зміг відновитися, і після цього будемо приймати рішення, щоб не заподіяти хлопцям шкоди.

- Після поразки в Кардіффі, чи було складно перебудуватися на новий турнір?

- Важко, але ми виїхали з країни ще 30 квітня. Чи не були вдома, працювали місяць. Хлопці не були готові добре. Це було складно, все накопичується. Я така людина, що дуже люблю свою країну. Мені ніде не подобається. Краще мого Києва для мене на землі нічого немає. Тому хочу додому, відпочинемо, хлопці стануть тренуватися, як там у нас буде в країні - ми не знаємо. Коли почнуться матчі УПЛ. Тут багато питань. Я хочу додому



Матч Ірландія - Україна відбудеться завтра, 8 -го червня. Початок матчу - о 21:45.