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Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією

Бажаємо пережити подібне після гри з Вельсом
Футбол Збірна України
09:31
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков емоційно відреагував на перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу-2022.

Незважаючи на ігрову перевагу, після голу господарів перебіг подій в матчі став нервовим. Однак українці зуміли вистояти, а згодом закрили поєдинок своїм голом.

Після фінального свистку Петракова розривало зсередини від емоцій:

Тепер збірну України чекає матч проти Вельсу. Переможець цього протистояння вийде на чемпіонат світу. Початок гри о 21:45 5 червня.

Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Петраков

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