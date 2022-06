Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков емоційно відреагував на перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу-2022.

Незважаючи на ігрову перевагу, після голу господарів перебіг подій в матчі став нервовим. Однак українці зуміли вистояти, а згодом закрили поєдинок своїм голом.

Після фінального свистку Петракова розривало зсередини від емоцій:

Look at what it means pic.twitter.com/nzFzCxdjH4