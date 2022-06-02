«Лише 90 хвилин були суперниками». Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Бажаємо пережити подібне після гри з Вельсом
09:31
Головний тренер збірної України Олександр Петраков емоційно відреагував на перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу-2022.
Незважаючи на ігрову перевагу, після голу господарів перебіг подій в матчі став нервовим. Однак українці зуміли вистояти, а згодом закрили поєдинок своїм голом.
Після фінального свистку Петракова розривало зсередини від емоцій:
Look at what it means pic.twitter.com/nzFzCxdjH4— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 1, 2022
Тепер збірну України чекає матч проти Вельсу. Переможець цього протистояння вийде на чемпіонат світу. Початок гри о 21:45 5 червня.
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