Під час фінального поєдинку Ліги націй УЄФА між збірними Португалії та Іспанії стався трагічний інцидент — один із уболівальників загинув після падіння з другого ярусу стадіону.

Фанат упав з висоти восьми метрів у зону пресложі, повідомляє інформаційне агентство AFP. Трагедія трапилася в додатковий час гри. Попри швидке реагування медиків, врятувати постраждалого не вдалося. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 червня на стадіоні Арена Мюнхен у Німеччині відбувся фінал Ліги націй УЄФА сезону 2024/2025. Основний час матчу завершився внічию — 2:2, а у серії післяматчевих пенальті перемогу здобула збірна Португалії — 5:3.