Сергій Разумовський

19-річний правий захисник київського Динамо Максим Коробов провів свій перший матч за основну команду клубу. Молодий футболіст одразу отримав довіру тренерського штабу та вийшов у стартовому складі на поєдинок 17-го туру УПЛ проти Руха, що стало важливою подією в його кар’єрі та логічним кроком у переході з юнацького футболу на дорослий рівень.

До цього Коробов виступав переважно за Динамо U-19. У поточному сезоні він провів за юнацьку команду 13 матчів і відзначився двома забитими м’ячами, що для крайнього оборонця є доволі показовою статистикою та свідченням його активності в атаці. Під час зимової паузи захисник уперше працював на тренувальних зборах разом з першою командою, і, ймовірно, саме там зміг переконати тренерів у готовності отримати шанс на рівні УПЛ.

Також Максим Коробов має досвід виступів за збірні України у юнацьких вікових категоріях: зокрема, за команду Україна U-19 він відіграв 7 матчів. Дебют у складі основи Динамо може стати для нього стартовим майданчиком для подальшого закріплення в першій команді та прогресу як на клубному, так і на міжнародному рівні.

