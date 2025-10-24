Футбол – це більше, ніж гра. Для медіафутбольного клубу Рентген з Києва це спосіб об’єднувати людей, розповідати історії й нагадувати, що командний дух – це сила, яка надихає навіть у найскладніші часи. Команда, що бере участь у лігах UA Steel та УФМЛ, відома своєю яскравою енергетикою, гумором і щирою любов'ю до гри.

Саме ця автентична енергія стала точкою дотику між клубом і компанією Casino.ua, яка стала титульним партнером команди.

«Нас об’єднує віра в розвиток українського спорту, відкритість до нових форматів і прагнення до постійного зростання, – ділиться президент клубу Богдан Васютинський. – Ми спільно працюємо над тим, щоб фанати бачили: клуб росте, а разом із ним – і культура футболу в Україні”»

Гравці команди також відчувають, що новий етап відкриває більше можливостей і додає впевненості.

«Коли знаєш, що клуб має підтримку – легше концентруватися на результаті, а не на дрібницях», – каже капітан команди Антон Калайтан.

«Фанати відчують, що клуб став ближчим до них. Більше енергії, більше емоцій, більше приводів для гордості», – додає гравець Роман Головач.

Для Casino.ua це партнерство – стратегічна інвестиція у розвиток спортивної культури в Україні.

«Ми підтримуємо не лише спорт, а й середовище, яке його формує, – наголошує CEO Casino.ua Олександр Бабенко. – Для нас важливо допомагати ініціативам, що надихають молодь, зміцнюють громади й створюють приклади командної взаємодії. МФК Рентген – саме така історія».

Такі партнерства – це не просто підтримка клубу. Це про довіру, про спільну роботу й про те, як навіть у часи невизначеності спорт залишається мовою, що єднає.

