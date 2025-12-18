Піхальонок виведе Динамо на матч із Ноа з капітанською пов'язкою
Костюк визначився зі складом киян на гру Ліги конференцій
близько 1 години тому
Київське Динамо проведе матч заключного, шостого туру загального етапу Ліги конференцій у Любліні, де номінально прийматиме вірменський Ноа. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.
Обидва головні тренери вже визначилися зі стартовими складами на цю гру. Капітанську пов’язку в Динамо з перших хвилин отримав півзахисник Олександр Піхальонок. У запасі на поєдинок залишилися вінгери Андрій Ярмоленко та Шола Огундана. Лідер команди та гравець основи періоду Олександра Шовковського.
Склади команд на гру
Динамо: Нещерет, Тимчик, Захарченко, Михавко, Дубінчак, Піхальонок, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Кабаєв.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Огундана, Караваєв, Осипенко, Герреро, Редушко.
Ноа: Чанчаревич, Суалехе, Гонсалу Сілва, Сентіні, Тоураріссон, Осіма, Елдер Феррейра, Боачі, Айяс, Яколіш, Мулахусейнович.
Запасні: Товмасян, С. Мурадян, Дашян, Аванесян, Амбарцумян, Манвелян, Гргіч, Етекі, О. Арутюнян.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 18 грудня, на сторінці події Динамо – Ноа на Xsport.