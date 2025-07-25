Павло Василенко

Колишнього гравця збірної Італії Андреа Пірло призначено новим тренером дубайського клубу Юнайтед, підписавши дворічний контракт з командою, яка грає у другому дивізіоні Об'єднаних Арабських Еміратів.

46-річний Пірло донедавна очолював італійську Сампдорію, а раніше тренував турецький Карагюмрюк та туринський Ювентус.

Пірло був однією з ключових постатей у переможному для Італії чемпіонаті світу 2006 року. Колишній півзахисник раніше виступав за Мілан та Ювентус. З россонері він двічі ставав чемпіоном Іспанії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів у 2003 та 2007 роках.

З 2012 до 2015 року він чотири рази поспіль вигравав Серію А з Ювентусом. Пірло завершив ігрову кар'єру у 2017 році.