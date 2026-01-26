Сергій Разумовський

Київське Динамо у неділю, 25 січня, провело другий спаринг на турецькому зборі в межах підготовки до другої частини сезону 2025/26 і розгромило косоварську Малішеву з підсумковим рахунком 8:1. Суперник киян — бронзовий призер минулого сезону Суперліги Косова з однойменного міста. Тренерський штаб на чолі з Ігорем Костюком суттєво перетасував стартовий склад у порівнянні з попередньою контрольною грою, а сам матч пройшов у нетиповому форматі: чотири тайми по 30 хвилин.

Початок першого відрізка був активнішим у виконанні Динамо, однак швидко трапився прикрий епізод: уже на 4-й хвилині Ібіші відкрив рахунок після помилки Тіаре під час прийому м’яча — перехоплення, пас на форварда і удар у порожні ворота. Після цього кияни майже повністю перевели гру на чужу половину та відігралися завдяки зв’язці Огундана-Кабаєв: Шола прострілив справа, а Владислав із району лівого кута штрафного майданчика зрівняв, забивши перший м’яч Динамо на цьому зборі.

Далі біло-сині пресингували високо, мали низку моментів — Пономаренко бив здалеку, Яцик пробив вище, Тіаре та Попов загрожували після стандартів, а наприкінці тайму Пономаренко з кількох метрів не замкнув передачу Огундани, і Шапаренко не встиг на добивання. Після другого 30-хвилинного тайму, який кияни провели тим самим складом, перевага матеріалізувалася в голи: Кабаєв знову завершив атаку після пасу Огундани, влучивши у дальній кут з гострого кута, а за п’ять хвилин уже сам Огундана, отримавши м’яч від Пономаренка, пробив у лівий кут — 3:1.

У третьому таймі Динамо випустило інший склад і одразу додало в темпі: Волошин змусив воротаря Малішеви рятувати після удару під поперечину, ще в одному епізоді косоварів виручила стійка. На 12-й хвилині цього відрізка Волошин асистував Буяльському, і Віталій низом зробив рахунок 4:1, а згодом Герич відправив м’яч у порожні ворота після чергової помилки суперника в обороні — 5:1.

Заключний тайм пройшов під повним контролем киян: Герреро та Михавко мали нагоди, а потім Едуардо влучним ударом у дальній кут довів рахунок до 6:1, Осипенко класно забив із середньої дистанції — 7:1, і крапку поставив Піхальонок, реалізувавши пенальті, зароблений Герреро — 8:1. Наступний контрольний матч Динамо проведе у п’ятницю, 30 січня, проти литовського Кауно Жальгіріса.

Товариський матч

Динамо – Малішева 8:1

Голи: Кабаєв, 10, 41, Огундана, 46, Буяльський, 72, Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Піхальонок, 120, (пен.) – Ібіші, 4

Динамо (перший і другий тайми): 71. Суркіс, 20. Караваєв, 4. Попов, 66. Тіаре, 2. Вівчаренко, 6. Бражко, 5. Яцик, 10. Шапаренко, 16. Огундана, 22. Кабаєв, 11. Пономаренко.

Динамо (третій тайм): 74. Ігнатенко, 14. Коробов, 34. Захарченко (40. Біловар), 32. Михавко, 2. Вівчаренко (44. Дубінчак), 91. Михайленко, 8. Піхальонок, 29. Буяльський, 9. Волошин, 70. Редушко, 15. Герич.

Динамо (четвертий тайм): 74. Ігнатенко, 14. Коробов, 40. Біловар, 34. Захарченко, 32. Михавко, 91. Михайленко, 8. Піхальонок, 28. Осипенко, 9. Волошин, 70. Редушко, 39. Герреро.

Малішева (стартовий склад): 91. Авдилі, 20. Піра, 30. Вітія, 5. Крейзіо, 34. Джака, 10. Бруті, 6. Ферат, 14. Джилані, 8. Піатта, 3. Байрактари, 99. Ібіші.