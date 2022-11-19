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Південна Америка або Стара Європа? Представляємо фаворитів чемпіонату світу

Головний футбольний турнір стартує цього вікенду
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09:40
Південна Америка або Стара Європа? Представляємо фаворитів чемпіонату світу

20 листопада в Катарі стартує чемпіонат світу з футболу, де зіграють 32 збірні з усіх континентів. Тому ми вирішили познайомити наших читачів p п'ятьма головними фаворитами турніру.

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БРАЗИЛІЯ

Через наявність зірок у їхньому складі мало кого здивує, що на майбутньому чемпіонаті світу фаворитами є південноамериканські гранди, які давно не перемагали на мундіалі. Один із них – це Бразилія. 

«Селейсао» п'ять разів вигравали ЧС, але востаннє у 2002 році, коли феєрили Рівалдо, Роналдо та Роналдіньо. Потім команда жодного разу не досягала фіналів. Наприклад, у 2018 році вони вилетіли у чвертьфіналі, а у 2014 році їх у домашньому півфіналі принизила Німеччина (1:7). При цьому важливо зазначити, що після 2002-го у команди не було таких сильних гравців у нападі.

Команда Тіте підходить до турніру з відмінним складом, де у кожній лінії топ гравці. Найсильніше у команді виглядає напад: Неймар і Вінісіус Жуніор, який поки що не показав свій пік. Їм допомагатимуть топові гравці АПЛ Антоні та Рішарлісон.

Не викликає питань й воротарська лінія, де конкурують найсильніші голкіпери світу Аллісон Беккер та Едерсон Мораєс.

Питання є до захисту, куди запросили 39-річного Дані Алвеса, який не виступає на топ-рівні. Таке враження, що ветерана взяли до команди для створення атмосфери. Як би це не зіграло з бразильцями злий жарт...

Група : Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

АРГЕНТИНА

Востаннє Аргентина ставала чемпіоном світу з футболу 1986-го року, коли команді перемогу забезпечив легендарний Дієго Марадона. З того моменту вони грали у фіналах 1990-го та 2014-го і обидва рази програли Німеччині з рахунком 0:1.

Особливим чемпіонат буде для головної зірки світового футболу Ліонеля Мессі. Це останній шанс Лео виграти мундіаль і зрівнятися з Марадоною. Раніше йому часто не таланило на турнірах такого рівня. Лише 2014-го, коли команда зіграла у прагматичний футбол, вдалося дійти до фіналу та програти німцям у додатковий час.

Склад на чемпіонат світу у Аргентини підібрався сильний, але багато зірок у ньому немає. 

Найгучнішою за іменами лінією став напад, де Мессі допоможе Лаутаро Мартінес. Під питанням через травми Анхель Ді Марія та Пауло Дібала. У захисті та півзахисті у команди дуже хороші гравці, але не зірки. Тому знову надія збірної буде на вікового Ліонеля.

Група: Аргентина, Польща, Мексика, Саудівська Аравія

ФРАНЦІЯ

Не можна не згадати чинних чемпіонів світу – збірну Франції. Їм на мундіалі доведеться зламати традицію чемпіонів з Європи.

Франція після перемоги на чемпіонаті світу-1998 у 2002-му році не вийшла з групи. Італія виграла ЧС-2006, а за чотири роки провалилася на груповому етапі. Чемпіон світу-2010 збірна Іспанії на наступному мундіалі в квартеті здобула лише три очки і не вийшла у плей-офф. Німеччина виграла ЧС-2014, а 2018-го також не вийшла з групи. Зла доля?

Нинішня збірна Франції складається з багатьох топових імен, але вона слабша за команду 2018 року. У французів, крім інтриг усередині команди, також є проблеми з результатом – мало не вилетіли з групи Лії націй.

Також у команди через травми вибули два важливі гравці центра поля – Поль Погба та Н'Голо Канте, які були головною силою у 2018-му році.  Звичайно, їх є кому замінити – можуть зіграти ті ж самі Едуардо Камавінга та Орельян Чуамені, але все ж таки Погба та Канте – це особливі гравці для Франції.

Лідером команди має стати не зірковий Кіліан Мбаппе, а досвідчений володар останнього «Золотого м'яча» Карім Бензема. Замінити гравця «Реала» завжди може забивний ветеран Олів'є Жиру. На флангах атаки загроза суперникам виходитиме від Кінгслі Комана та Усмана Дембеле.

Група D: Франція, Данія, Австралія, Туніс

АНГЛІЯ

Якщо писати про фаворитів чемпіонату світу, то не можна не згадати команду з одним з найдорожчих складів. За підбором гравців англійці, які ставали чемпіонами світу аж у далекому 1966 році, перебувають на топ рівні, але більшість скіллів футболістів команди ніхто не бачить через прагматичний стиль головного тренера Гаррета Саутгейта.

Важливо відзначити, що на чемпіонаті Європи-2020 цей жахливий прагматичний стиль гри привів команду до фіналу на рідному «Уемблі», де вони у серії пенальті поступилися Італії. Та поразка якось негативно позначилася на команді, яка стала грати менш упевнено.

У відборі на чемпіонат світу хоч команда і втратила очки лише в результаті двох нічийних матчів, але їх гра виглядала непереконливо. У Лізі націй взагалі стався провал – не виграли жодного матчу з шести, поступилися Угорщині 0:4 і вилетіли в Дивізіон Б.

Невідомо, чого очікувати на мундіалі від команди, де грають Трент Александер- Арнольд, Мейсон Маунт, Філ Фоден, Рахім Стерлінг, Гаррі Кейн і Букайо Сака. При цьому вони можуть вистрілити і забрати титул – це склад дозволяє.

Група : Англія, США, Уельс, Іран

ІСПАНІЯ

Дуже хочеться на майбутньому мундіалі подивитися на Іспанію, яка змогла знайти золоту середину у використанні досвідчених гравців та молоді.

До того ж, підопічні Луїса Енріке підходять до турніру у чудовій формі, без великої кількості травм та з успішними кампаніями у відборі на чемпіонат світу та у Лізі націй.

Ми вважаємо, що молоді таланти Іспанії Педрі, Гаві, Єремі Піно та Ансу Фаті мають вистрілити на турнірі. Все повинно скластися на їхню користь, оскільки вони грають у гарний технічний футбол. Головне – не допускати дитячих помилок.

На майбутньому турнірі в Іспанії буде досвідчений захист, де Жорді Альба, Дані Карвахаль, Емерік Ляпорт. Їм допомагатиме талановитий Пау Торрес.

У півзахисті з досвідчених футболістів залишився лише Серхіо Бускетс. У нападі, окрім молодих зірок, яких ми згадували вище, присутні Альваро Мората, Дані Ольмо та Марко Асенсіо.

Група : Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка.

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Теги

збірна Іспанії (футбол) збірна Англії (футбол) збірна Франції (футбол) збірна Аргентини (футбол) збірна Бразилії (футбол)

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