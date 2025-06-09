Північна Македонія несподівано виграла в Казахстану дуель екссуперників України. Відео

Сергій Стаднюк

У четвертому турі відбору на чемпіонат світу-2026 збірна Північної Македонії на виїзді здолала Казахстан (1:0).

Єдиний гол у зустрічі забив Александар Трайковскі на 33-й хвилині, вдало завершивши атаку гостей. Казахстан мав кілька моментів для відповіді, однак не зміг зламати оборону суперника.

Нагадаємо, з обидвома командами зустрічалася збірна України у двох попередніх відборах. У кваліфікації на ЧС-2022 «синьо-жовті» двічі зіграли внічию з Казахстаном (1:1; 2:2). У відборі на Євро-2024 команда Сергія Реброва перемагала Північну Македонію (3:2; 2:0).

До вашої уваги огляд матчу.

Північна Македонія набрала вісім очок і очолила групу J. Слідом ідуть Вельс (7 балів, 3 матчі), Казахстан (3, 3), Бельгія (1, 1) та Ліхтенштейн (0, 3).

Відбір на чемпіонат світу-2026 (Європа). Група J, 4-й тур

Казахстан – Північна Македонія 0:1

Гол: Трайковскі, 33