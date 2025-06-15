Фланговий півзахисник київського Динамо Самба Діалло може залишити команду вже цього літа. Про це повідомляє AfricaFoot.

Після завершення оренди в ізраїльському Хапоелі (Єрусалим) сенегальський вінгер повернувся до Києва. Керівництво біло-синіх дозволило Діалло шукати новий клуб.

Футболіст відкритий до трансферу, і вже отримав декілька пропозицій з-за кордону. Найбільший інтерес до 22-річного сенегальця проявляють французькі клуби Ліги 2 — Ам'єн, Ансі та По. Також на гравця претендує іспанський Кастельйон, а ще надходили запити з клубів другого дивізіону Іспанії, а також команд з Катару та ОАЕ.

У сезоні 2024/25 Самба Діалло провів за Хапоель 19 матчів у всіх турнірах, забив три голи. Незважаючи на регулярну ігрову практику в Ізраїлі, у планах головного тренера Динамо Олександра Шовковського для сенегальця місця не знайшлося — навіть як для гравця ротації.

Контракт Самби Діалло з Динамо чинний до кінця 2026 року.