Центральний хавбек донецького Шахтаря та молодіжної збірної України U-21 Олег Очеретько опинився в полі зору одного з клубів іспанської Ла Ліги. Як повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке, за півзахисником уважно стежить Еспаньйол із Барселони.

Наразі офіційної пропозиції від іспанського клубу не надходило, однак трансфер Очеретька розглядають як перспективний. Ймовірні переговори можуть розпочатися вже після завершення молодіжного чемпіонату Європи-2025, який проходить у Словаччині.

Минулого сезону футболіст виступав на правах оренди за львівські Карпати. У його активі 28 матчів у всіх турнірах, три голи та три асисти. Контракт із донецьким Шахтарем діє до 31 грудня 2027 року.

Transfermarkt оцінює 22-річного гравця в один мільйон євро. За молодіжну збірну України U-21 Очеретько провів 20 поєдинків і забив чотири м’ячі.