Півзахисник Шотландії: «Можу лише уявити через що проходять українці. Але ми маємо їх перемогти»

Центральний півзахисник «Астон Вілли» і збірної Шотландії Джон Макгінн заявив, що його команда розуміє всю складність ситуації, в якій опинилася Україна:

У нас також є бажання вийти на чемпіонат світу. Україна – одна з команд, котра стоїть на нашому шляху. Ми неймовірно їх поважаємо, але на ці 90 чи 120 хвилин нам потрібно зробити все, щоб перемогти.

Ти не можеш не зважати на всю цю жахливу ситуацію. Ми підтримуємо гравців, штаб, усіх, кого ця ситуація зачепила, але для нас важливо не піддатися емоціям. Ми будемо там для того, щоб вийти і виграти футбольний матч».