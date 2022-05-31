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Півзахисник Шотландії: «Можу лише уявити через що проходять українці. Але ми маємо їх перемогти»

Гравець «Астон Вілли» сподівається вийти на чемпіонат світу
Футбол Збірна України
16:42
Півзахисник Шотландії: «Можу лише уявити через що проходять українці. Але ми маємо їх перемогти»

Центральний півзахисник «Астон Вілли» і збірної Шотландії Джон Макгінн заявив, що його команда розуміє всю складність ситуації, в якій опинилася Україна:

«Ми будемо грати з повагою. Я можу лише уявити через що проходять їхні гравці. Їхні сім’ї в справді складній ситуації. Але ти можеш мати повагу, симпатії, та маєш їх перемогти.

У нас також є бажання вийти на чемпіонат світу. Україна – одна з команд, котра стоїть на нашому шляху. Ми неймовірно їх поважаємо, але на ці 90 чи 120 хвилин нам потрібно зробити все, щоб перемогти.

Ти не можеш не зважати на всю цю жахливу ситуацію. Ми підтримуємо гравців, штаб, усіх, кого ця ситуація зачепила, але для нас важливо не піддатися емоціям. Ми будемо там для того, щоб вийти і виграти футбольний матч».

Матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 Шотландія – Україна пройде 1 червня. Початок – о 21:45.

Тренер збірної Шотландії назвав сильні якості команди України.

Сергій Лук'яненко
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