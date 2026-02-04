Опорний півзахисник Аль-Іттіхада Н’Голо Канте офіційно перейшов до турецького Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що мова йде про повноцінний трансфер, сума якого становить близько 4 мільйонів євро. Контракт французького футболіста з новим клубом розрахований до 2028 року.

Перед переходом до Фенербахче 34-річний гравець розірвав контракт з Аль-Іттіхадом. Канте приєднався до саудівського клубу в липні 2023 року, перейшовши на правах вільного агента з лондонського Челсі.

У поточному сезоні Н’Голо Канте провів 25 матчів на клубному рівні, забив 2 м’ячі та віддав 1 результативну передачу.