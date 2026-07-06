Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Англії в Мехіко здолала Мексику та вийшла до наступного раунду турніру.

Поєдинок довгий час залишався рівним і напруженим, однак ближче до завершення першого тайму англійцям вдалося суттєво підняти темп та переломити хід гри. Джуд Беллінгем оформив дубль і, здавалося, створив для своєї команди комфортний гандикап. Втім, мексиканці майже одразу відповіли своїм результативним випадом: Кіньйонес скоротив відставання, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги англійців.

Після відпочинку гра стала ще жорсткішою та емоційнішою. Ситуацію на полі ускладнило вилучення Кванси, який грубо порушив правила й залишив Англію в меншості. Попри це, команда Томаса Тухеля не розгубилася і зуміла отримати шанс на пенальті. Гаррі Кейн упевнено реалізував 11-метровий удар, додавши до свого асисту ще й забитий м’яч.

Мексика після цього не зупинилася й продовжила тиснути на суперника, намагаючись використати чисельну перевагу. Господарі поля суттєво частіше били по воротах і створювали тиск біля штрафного майданчика англійців. Зусилля команди все ж принесли ще один пенальті, який реалізував Рауль Хіменес, повернувши інтригу в матч.

Втім, навіть попри помітну перевагу за ударами — 20 проти 6 — мексиканцям не вдалося дотиснути суперника та врятуватися від поразки. Англія вистояла під натиском і довела матч до переможного завершення, а Мексика, хоч і влаштувала гідний прийом фавориту на своєму полі, на більше не спромоглася.

Збірна Англії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де 12 липня зіграє проти Норвегії.

Чемпіонат світу-2026, 1/8 фіналу

Мексика – Англія 2:3

Голи: Кіньйонес, 42, Хіменес, 69 (пен.) – Беллінгем, 36,38, Кейн, 60 (пен.)

Мексика: Ранхель, Х. Санчес (Фідальго, 79), Монтес (Альварес, 46), Васкес, Гальярдо, Мора (С. Хіменес, 61), Ліра, Ромо (Гутьєррес, 61), Альварадо, Р. Хіменес, Кіньйонес (Мартінес, 81).

Англія: Пікфорд, Кванса, Конса, Ґеї, О’Райлі (Спенс, 75), Андерсон (Берн, 75), Райс, Сака (Стоунз, 57), Беллінгем, Ґордон, Кейн.

Попередження: Санчес, Васкес – Ґеї, О'Райлі

Вилучення: Кванса, 54

Відео: MEGOGO