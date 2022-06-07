Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди
Почеттіно: «Мбаппе все зробив правильно»
Француз залишився в ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно висловився про рішення Кіліана Мбаппе залишитися у французькому клубі. його цитує AS.
«Хлопець зробив все правильно. Багато речей сприймалися як належне, але він завжди говорив, що не приймав рішення. Він зробив це на тому тижні, вирішив залишитися.
Я ненавиджу людей, які прикидаються жертвами. Але реальність така, що Кіліан рік вів переговори. У нього не було спокою, щоб сконцентруватися на тому, що він повинен був робити ».
Нагадаємо, багато розкритикували рішення Мбаппе залишитися ПСЖ, а не перейти в «Реал».
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