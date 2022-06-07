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THE FOOTBALL REVIEW

Почеттіно: «Мбаппе все зробив правильно»

Француз залишився в ПСЖ
Футбол Ліга 1
20:55
Почеттіно: «Мбаппе все зробив правильно»

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно висловився про рішення Кіліана Мбаппе залишитися у французькому клубі. його цитує AS.

«Хлопець зробив все правильно. Багато речей сприймалися як належне, але він завжди говорив, що не приймав рішення. Він зробив це на тому тижні, вирішив залишитися.

Я ненавиджу людей, які прикидаються жертвами. Але реальність така, що Кіліан рік вів переговори. У нього не було спокою, щоб сконцентруватися на тому, що він повинен був робити ».

Нагадаємо, багато розкритикували рішення Мбаппе залишитися ПСЖ, а не перейти в «Реал».

Петро Приходько
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ПСЖ

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