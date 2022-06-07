Почеттіно: «Мбаппе все зробив правильно»

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно висловився про рішення Кіліана Мбаппе залишитися у французькому клубі. його цитує AS.

Я ненавиджу людей, які прикидаються жертвами. Але реальність така, що Кіліан рік вів переговори. У нього не було спокою, щоб сконцентруватися на тому, що він повинен був робити ».