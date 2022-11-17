Захисник збірної Англії: «Ми не повинні їхати на ЧС-2022»
Почеттіно зацікавлений у тому, щоб очолити збірну Англії
Екс-тренер ПСЖ був би не проти замінити Саутгейта
17 листопада 21:57
Маурісіо Почеттіно / Фото: RMC
Колишній тренер «Тоттенгема» і ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що зацікавлений у посаді головного тренера збірної Англії. Слова аргентинця передає The Athletic.
Звичайно, у мене дуже хороші стосунки з Англією, а також з академіями, які розвивають молодих гравців. Я почуваюся там комфортно.
Ніколи не знаєш, що може статися. Я відкритий до всього.
Раніше нинішній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт пояснив, чому не взяв на чемпіонат світу кращого захисника Серії А.
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