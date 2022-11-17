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Почеттіно зацікавлений у тому, щоб очолити збірну Англії

Екс-тренер ПСЖ був би не проти замінити Саутгейта
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17 листопада 21:57
Почеттіно зацікавлений у тому, щоб очолити збірну Англії
Маурісіо Почеттіно / Фото: RMC

Колишній тренер «Тоттенгема» і ПСЖ Маурісіо Почеттіно заявив, що зацікавлений у посаді головного тренера збірної Англії. Слова аргентинця передає The Athletic.

Звичайно, у мене дуже хороші стосунки з Англією, а також з академіями, які розвивають молодих гравців. Я почуваюся там комфортно.

Ніколи не знаєш, що може статися. Я відкритий до всього.

Раніше нинішній наставник збірної Англії Гарет Саутгейт пояснив, чому не взяв на чемпіонат світу кращого захисника Серії А.

Сергій Стаднюк
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Маурісіо Почеттіно збірна Англії (футбол)

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