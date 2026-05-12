Сергій Разумовський

У 36-му турі італійської Серії А Болонья на виїзді здолала Наполі з рахунком 3:2.

Гості потужно розпочали матч і вже в першому таймі забезпечили собі перевагу у два м’ячі. На 9-й хвилині рахунок відкрив Бернардескі, а на 34-й Орсоліні реалізував пенальті та подвоїв перевагу Болоньї.

Наполі зумів повернутися у гру ще до перерви: у компенсований до першого тайму час відзначився Ді Лоренцо. На початку другої половини неаполітанці зрівняли рахунок завдяки голу Аліссона Сантоса на 48-й хвилині.

Втім, вирішальне слово залишилося за Болоньєю. На 90+1-й хвилині Роу, який вийшов на заміну, забив переможний м’яч і приніс гостям важку виїзну перемогу.

Після цієї поразки Наполі залишився з 70 очками в турнірній таблиці Серії А. Команда підпустила до себе Ювентус на відстань двох балів у боротьбі за друге місце. Напередодні Мілан, який має 67 очок, програв Аталанті з рахунком 2:3 і пропустив туринців на третю позицію.

Болонья після перемоги набрала 52 очки та посідає восьме місце. Команда вже не претендує на єврокубкову зону.

Серія А, 36-й тур

Наполі – Болонья 2:3

Голи: Ді Лоренцо, 45+1, Аліссон Сантос, 48 – Бернардескі, 9, Орсоліні, 34 (пен.), Роу, 90+1

Наполі: Мілінкович-Савич, Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Політано (Спінаццола 84), Лоботка (Ґілмор 76), МакТоміней, Гутьєррес (Мадзоккі 87), Джованні (Елмас 76), Аліссон, Гейлунн

Болонья: Пессіна, Жоау Маріу (Дзортеа 64), Лукумі, Гелланн (Геггем 82), Міранда, Фергюсон (Сом 81), Фройлер, Побега (Моро 82), Бернардескі (Роу 73), Кастро, Орсоліні

Попередження: Політано, 84 – Жоау Маріу, 38, Бернардескі, 47, Гелланн, 58, Лукумі 69

Відео: MEGOGO