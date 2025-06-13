Павло Василенко

Поль Погба все ще має шанс грати на найвищому рівні. Журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив, що колишній гравець збірної Франції веде переговори з клубом Ліги 1.

Погба не має клубу з грудня 2024 року. Тоді центральний півзахисник розлучився з Ювентусом, який відмовився від послуг гравця після його дискваліфікації через провалений допінг-тест

Досвідченого гравця пов'язували з численними командами в останні місяці, ходили чутки про його переїзд до США чи Саудівської Аравії. Проте, як виявилося, розглядаються й серйозніші варіанти.

Ді Марціо підтвердив, що Монако веде переговори з Погба. Це третя команда минулого сезону Ліги 1 та учасник наступної Ліги чемпіонів.

За словами журналіста, переговори йдуть у правильному напрямку. Тому є всі шанси, що 32-річний гравець підпише контракт з Монако.

Інсайдер Фабріціо Романо додав, що дворічний контракт на столі. Крім того, клуб із князівства працює над придбанням Ансу Фаті з Барселони.

Для Погба це було б повернення на поле після майже дворічної відсутності. Останній матч француза – проти Емполі у вересні 2023 року.

Цікаво, що досвідчений півзахисник ніколи не грав у Лізі 1. Будучи юніором, він перейшов у Манчестер Юнайтед, і саме в Англії почалася його велика кар'єра.