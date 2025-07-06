Пограв з Роналду недовго. Рекордне придбання Аль-Насра повертається в Європу
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близько 2 годин тому
Фото: - Getty Images
Фенербахче оголосив про оренду колумбійського нападника Аль-Насра Джона Дюрана, повідомляє офіційний сайт клубу.
Стамбульський гранд орендував форварда, який наступний сезон проведе в Туреччині.
Директор Фенербахче Девін Дозер особисто прилітав в Колумбію, щоб переконати Дюрана повернутись в Європу.
У січні цього року Дуран залишив Астон Віллу і перейшов у Аль-Наср за 77 мільйонів євро, де ділив роздягальню з Кріштіану Роналду. Колумбієць забив 12 м'ячів у 18 матчах.